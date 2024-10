"Aktenzeichen XY …ungelöst": Alle Infos zur neuen Ausgabe an 2. Oktober

Weltmeisterschaft

Radsport-WM in Zürich: Die Elite kämpft um den Titel

Die Weltelite des Straßenradsports trifft sich in Zürich zur Weltmeisterschaft. Am Samstag starten die Frauen, am Sonntag die Männer. Verfolge die spannenden Phasen der Rennen live im ZDF. Kommentator ist Michael Pfeffer, moderiert von Florian Zschiedrich und analysiert von Marcel Kittel.

MEHR