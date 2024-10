"Erlebnis Erde: Das Ende der Insekten?": Infos zur Reportage mit Maria Furtwängler

Insekten bestäuben bekanntlich Blüten und bekämpfen Schädlinge. Sie sorgen damit für eine möglichst gesunde Nahrungskette. Doch seit langem schrumpft die Insektenpopulation weltweit dramatisch. Nicht zuletzt Pestizide, also Pflanzenschutzmittel, haben daran einen großen Anteil, aber auch die Industrialisierung der Landwirtschaft, die Entstehung einer Agrarwüste ohne Weiden, Streuwiesen oder Hecken, spielen dabei eine wichtige Rolle. Schauspielerin Maria Furtwängler, Millionen vor allem als "Tatort"-Kommissarin im Ersten bekannt, aber auch ausgebildete Ärztin, begibt sich auf die Suche nach den Ursachen des weltweiten Insektensterbens und fragt engagiert danach, warum es so schwerfällt, dem Einhalt zu gebieten.

"Was mich bei den Dreharbeiten am allermeisten berührt hat, ist, wie viele der Wissenschaftlerinnen und Experten von einem drohenden Kollaps der weltweiten Insektenpopulation sprechen", erklärt Furtwängler. "In dieser Deutlichkeit habe ich das vorher noch nicht gehört und mir auch nicht vorstellen wollen."