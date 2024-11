"Bis zur Wahrheit": Kritik zum Drama mit Maria Furtwängler und Damian Hardung

In 'Bis zur Wahrheit' spielt Maria Furtwängler eine erfolgreiche Ärztin, die nach einem harmlosen Flirt mit dem Sohn ihrer Freundin Opfer eines Übergriffs wird. Der Film hinterfragt gängige Klischees über sexuelle Gewalt und zeigt, wie sich das Verständnis in der Filmwelt verändert hat.

Martina (Maria Furtwängler), verheiratet mit Andi (Pasquale Aleardi) und Mutter einer Teenagertochter, ist wohl das, was man eine moderne "Powerfrau" nennt. Sie lehrt und operiert erfolgreich als Neurochirurgin, ist sehr selbstbewusst, kann aber auch mal abschalten und die Seele baumeln lassen. Möglichkeiten dazu bieten sich bei sexueller Selbstbefriedigung, einem Joint am Strand oder auch dem unausgesprochenen Urlaubsflirt mit dem Sohn ihrer Freundin (Margarita Broich) während einer gemeinsamen Urlaubswoche. Als der Rest zweier Kleinfamilien einen längeren Ausflug unternimmt, bleiben Martina und der junge Mischa (Damian Hardung) im Ferienhaus zurück. Man geht Fahrrad fahren, schwimmen und nimmt die ein oder andere anregende Substanz zu sich. Im Pool am Abend kommt es dann zu einem Kuss – und mehr als das. Als Martina das Ganze abbrechen will, macht Mischa nicht mit. Dass im subtil inszenierten ARD-Drama "Bis zur Wahrheit" sexuelle Gewalt stattfand, wird am folgenden Tag erst mal verschwiegen.