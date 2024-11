"Sehr desillusioniert": US-Moderatorin Ellen DeGeneres will USA verlassen

Ellen DeGeneres hat nach Donald Trumps Wahlsieg die USA verlassen und ist mit ihrer Frau Portia de Rossi nach England gezogen. Das Paar entschied sich für ein Leben in den Cotswolds, einer beliebten Region bei Prominenten.

Nach dem Sieg Donald Trumps bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen wollen immer mehr Prominente die USA verlassen. Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres hat ihren Ankündigungen nun Taten folgen lassen. Wie das Boulevard-Portal "ZMZ" unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Informanten berichtet, ist die 66-Jährige mit ihrer Frau Portia de Rossi nach England gezogen.

Dem Bericht zufolge haben DeGeneres und de Rossi die Immobilie in den Cotswolds, einer ländlichen Region im Südwesten Englands und 160 Kilometer von London entfernt, bereits vor der US-Wahl erworben. Doch erst mit dem Wahlsieg Trumps hätten sie sich endgültig für den Umzug in die ruhige und abgeschiedene Promi-Oase, wo unter anderem auch David und Victoria Beckham, Kate Moss oder Patrick Stewart ein Anwesen besitzen, entschieden. Sie seien vom Wahlergebnis "sehr desillusioniert" gewesen und hätten beschlossen, sich so schnell wie möglich "aus dem Staub zu machen", sagte "TMZ" zufolge der Informant.

DeGeneres hatte sich im Wahlkampf für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris starkgemacht. "Es gibt nichts Stärkeres als eine Frau, deren Zeit gekommen ist", schrieb sie im August auf dem sozialen Netzwerk Instagram.

Auch andere Promis erwägen, USA zu verlassen Die ehemalige "The Ellen DeGeneres Show"-Moderatorin ist nicht die einzige Prominente, die angekündigt hatte, die USA im Falle eines Wahlsiegs Donald Trumps zu verlassen. Auch die Schauspielerin Sharon Stone sprach vor der US-Wahl von entsprechenden Plänen. Im Juli kündigte die "Basic Instinct"-Darstellerin an, ihren Wohnort in Beverly Hills aufgeben zu wollen, sollte Trump wieder Präsident werden. "Ich denke auf jeden Fall über ein Haus in Italien nach", sagte sie.

Sängerin Cher erwog diesen Schritt ebenfalls. Bereits 2023 sagte sie der britischen Tageszeitung "The Guardian": "Wenn er (Donald Trump, Anm. d. Red.) an die Macht kommt, man weiß es ja nicht. Dann werde ich dieses Mal das Land verlassen." Cher lebt aktuell in El Centro im US-Bundesstaat Kalifornien. Ob sie wie DeGeneres ihren Wohnsitz wirklich aufgeben wird, bleibt abzuwarten.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!