"Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!": Kritik zur neuen Folge mit Frank Rosin

Der Profikoch mit dem zupackenden Ruhrpott-Naturell kehrt mit neuen Folgen von "Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!" bei Kabel Eins zurück auf den Bildschirm. Wieder einmal geht es Frank Rosin darum, überforderten Gastronomen Nachhilfe zu geben und sie oft aus der selbstverschuldeten Misere zu befreien – durch frische Konzepte, überarbeitete Speisekarten und eine an die Gegebenheiten der Zeit angepasste Preisgestaltung. Jede Menge Motivation gibt's bei ihm meist gratis obendrauf. Los geht's mit den neuen Folgen im "Ephesos" im idyllischen Drakenburg in Niedersachsen, eine Gemeinde in Weser-Nähe, die sich selbst "Flecken" nennt. Hoffentlich bezieht sie das nicht auch auf Tischdecken.

"Es ist kein Spaß mehr, was momentan passiert"

Die Gastronomie-Krise beutelt das Land weiterhin stark. Fachkräfte fehlen, Einnahmen sinken. Und um die Konsumfreudigkeit war es auch schon mal besser bestellt. Frank Rosin lässt sich aber nicht ausbremsen. Im Gegenteil: Er spürte zuletzt eine große Aufnahmebereitschaft für seine Tipps bei den Wirten. Warum das so ist? "Weil wir in wirklich schwierigen Zeiten leben und wir das auch alle wissen. In Anbetracht großer Probleme wird man demütig", sagte Rosin zuletzt in einem Interview. "Und man ist dankbar für Austausch und Hilfe. Es ist kein Spaß mehr, was momentan passiert. Wir befinden uns in einer der schwersten Krisen, seit ich denken kann." Seine Devise: nicht verstecken – anpacken!