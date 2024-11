"Corsage": Kritik zum preisgekrönten Film über Sisi

Sisi Kampf gegen die eigene Endlichkeit

Doch Elisabeth kämpft dagegen an: Mit Diäten, täglichen Messungen und einem ausgeklügelten Sportprogramm will sie ihre verblassende Jugend konservieren und erreicht doch das Gegenteil: "Man wird natürlich reden, dass du wieder krank sein musst", klagt Kaiser Franz Joseph (Florian Teichtmeister), nachdem seine Gattin bei einem ihrer seltenen Auftritte in Ohnmacht gefallen war – oder zumindest vorgegeben hat, in Ohnmacht gefallen zu sein. Die Monarchin reagiert trotzig: "Ja, das macht mich auch krank. Mit einem Kilo Blech auf dem Kopf rumzustehen und mich begaffen zu lassen!"