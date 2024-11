John Stamos' Insta-Post für krebskranken Dave Coulier löst Shitstorm aus

John Stamos wollte mit einem Instagram-Post seinem an Krebs erkrankten Freund Dave Coulier beistehen. Doch die Art der Unterstützung kam bei vielen Fans nicht gut an und löste einen Shitstorm aus. Coulier selbst verteidigt seinen Freund.

John Stamos (61) und Dave Coulier (65) verbindet eine langjährige Freundschaft. Von 1987 bis 1995 waren die Schauspieler gemeinsam in der Kult-Sitcom "Full House" zu sehen, schlüpften 2016 und 2020 für das Sequel "Fuller House" sogar erneut in ihre Rollen als Jesse Katsopolis (Stamos) und Joey Gladstone (Coulier). Vergangene Woche dann die schlimme Nachricht: Dave Coulier hat Krebs.

Der Darsteller leidet an einem Non-Hodgkin-Lymphom, die Krebserkrankung hat bereits die dritte Stufe erreicht. Die Überlebenschancen stehen dennoch gut, die Chemotherapie ist längst voll im Gange. Und Dave Coulier kann in seiner schweren Zeit auf reichlich Unterstützung zählen. So bekundete unter anderem Kumpel John Stamos seine Solidarität. Für die Art und Weise hagelte es von vielen Fans allerdings massive Kritik.

"Oh Mann Leute, was ist wohl wichtiger? Dass er sich die Haare abrasiert oder dass er für Dave da ist?", zeigten sich andere Follower deutlich verständnisvoller. Und auch Dave Coulier selbst meldete sich schließlich zu Wort.

"Es schmerzt mich, so viele negative Kommentare zu sehen, während ich meine Reise mit dem Krebs grade erst begonnen habe", ärgerte sich der Comedian über die fiesen Reaktionen in Richtung seines Kumpels und führte aus: "Es ist unsere Freundschaft (...) und so gehen wir mit einer sehr schwierigen Zeit um. Ich bin Komiker und Humor ist das, was mich antreibt. John weiß, wie er mich aufmuntern kann und ich habe laut gelacht, als er mit einer Glatzenmütze ankam – er ist ein wahrhaft liebevoller Freund und Bruder."