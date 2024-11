"Unternehmen Barbarossa – Vernichtungskrieg im Osten": Alle Infos zur ARTE-Doku

ARTE bringt mit 'Unternehmen Barbarossa – Vernichtungskrieg im Osten' die Grauen des Krieges mit seltenen Archivbildern und persönlichen Berichten in den Fokus. Die Doku zeigt die Not der Soldaten und Bevölkerung sowie die strategischen Fehlannahmen der Wehrmacht.

Dokumentationen über Hitlers Angriffskrieg auf die Sowjetunion mit all seinen Gräueln und Millionen Opfern sind nicht neu. Besonders die erst nach der Wende geöffneten Moskauer Archive geben den Blick auf die Not der Soldaten wie der überfallenen Bevölkerung frei. Auch diese neue ARTE-Doku von Thomas Sipp (ARTE-Langzeitserie "Zahlen schreiben Geschichte") greift in authentischen Schwarzweiß-Aufnahmen filmisch und fotografisch auf neue Archivfunde zurück. Noch einmal wird in "Unternehmen Barbarossa – Vernichtungskrieg im Osten" das Grauen des Krieges deutlich – hier allerdings weitgehend ohne Granaten und Donnerschlag. Ganz aus der Nähe sieht man, wie Hitlers Soldaten, wie ihre Panzer und Fuhrwerke zunächst im Schlamm, dann im Schnee versinken und zu Skulpturen des Elends erstarren.

Im Film kommt die Not auf beiden Seiten zu Wort, auf der Seite deutscher Soldaten, wie auch der russischen Bevölkerung in Moskau und Leningrad, wo verhungerte Menschen auf der Straße liegen und auf Schlitten abtransportiert werden. Alleine im Oktober 1941, so der Kommentar, habe es an jedem Tag in Russland 5.000 tote Gefangene gegeben – ein Teil der deutschen Strategie. Der Überfall der Sowjetunion am 22. Juni 1941 – trotz des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts – traf die Sowjetunion völlig unvorbereitet. Hitler wollte die Überlegenheit der arischen Rasse über sowjetisch-bolschewistische "Untermenschen" beweisen.