Marianne Koch: So sieht die "3nach9"-Moderatorin heute aus

Seit 50 Jahren ist 3nach9 ein fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Doch was ist aus der Ur-Moderatorin Marianne Koch geworden?

Rund 50 Jahre ist es her, da ging mit "3nach9" (damals noch "III nach 9") am 19. November 1974 eine Talkshow auf Sendung, die Geschichte schreiben sollte. Heute gehört das Format, das alle vier Wochen freitags in mehreren Dritten Programmen läuft und mittlerweile über 600 Ausgaben zählt, zu den ältesten Sendungen des deutschen Fernsehens und gilt für den RB als "Mutter aller Talkshows".

Seit 1989 führt Giovanni di Lorenzo durch "3nach9", seit 2010 ist Judith Rakers an seiner Seite. "Wir wollen die Menschen vorstellen, die richtig gute Geschichten zu erzählen haben. Das können Prominente sein, das können aber auch Menschen sein, von denen man noch nie vorher gehört hat", sagt sie und umreißt damit das Grundkonzept, das von Anfang an galt.

Skandalauftritte und Ehrengäste Der Titel der Sendung bezog sich zum einen auf deren Start, der früher jeweils kurz nach neun Uhr abends lag. Die "3" stand für die drei Moderatorinnen oder Moderatoren, welche die Gäste begrüßten. Über 4.000 waren es in all den Jahren – und so mancher Skandalauftritt war darunter: Kommunarde Fritz Teufel schoss einst mit der Wasserpistole auf einen Bundesminister, der Bordellbetreiber Karl-Heinz Germersdorf bekam von der entrüsteten Frauenrechtlerin Gerlinde Schilcher ein Glas Wein über den Kopf gekippt, ein Moderator wurde von einem Gast gebissen und Maria Schell wurde von Campino beleidigt. Derlei ist für die Live-Jubiläumsausgabe am Freitag, 15. November, freilich nicht zu erwarten, dafür ein Ehrengast: Marianne Koch – ein Urgestein der Sendung und mittlerweile 93 Jahre alt.

Nach einer erfolgreichen Karriere als Schauspielerin bildete Koch gemeinsam unter anderem mit Wolfgang Menge und Gert von Paczensky das Moderationsteam der ersten "3nach9"-Stunden. Über acht Jahre lang begleitete sie das Format, in dem heftig gestritten und noch ungeniert gepafft wurde. Neben ihrer Tätigkeit promovierte das Multitalent Koch in Medizin und eröffnete nach ihrem Abschied vom Fernsehen eine eigene internistische Praxis. In der Jubiläumssendung ist die 93-Jährige nun Ehrengast an der Weser. Koch lässt die Anfangsjahre der Talkshow Revue passieren und verrät dem Studio- und TV-Publikum vielleicht, wie es ihr gelungen ist, bis ins hohe Alter so fit zu sein.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.