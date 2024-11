Hugh Grant rechnet mit "Notting Hill" ab: "Keine Eier!"

Hugh Grant, einst gefeierter Star der Romanze 'Notting Hill', kritisiert im Rückblick seine Rolle. In einem Interview hinterfragt er, warum seine Figur so passiv ist und lässt kein gutes Haar an der Szenengestaltung.

Für Fans romantischer Liebesfilme führt auch 25 Jahre nach dessen Erscheinen kein Weg an "Notting Hill" vorbei. Das Leinwandpaar Julia Roberts und Hugh Grant ist längst Kult. Dabei kann Grant mit seiner Rolle im Nachhinein so gar nichts anfangen, wie er nun in einem Interview am Rande der "Scene Selection" von "Vanity Fair" preisgab. "Immer wenn ich zu Hause nach ein paar Drinks durch die Kanäle zappe und dieser Film läuft, denke ich: 'Warum hat meine Figur keine Eier?", beklagte der 64-Jährige.

Die Romanze erzählt von der Liebelei der Schauspielerin Anna Scott (Roberts) mit dem Buchladenbesitzer William (Grant), die wegen neugieriger Paparazzi unter keinem guten Stern steht. Besonders eine Szene ist Hugh Grant negativ in Erinnerung. Darin ist Anna "in meinem Haus, und die Paparazzi kommen an die Haustür und klingeln, und ich denke, ich habe sie einfach an mir vorbeigehen lassen und die Tür geöffnet. Das ist furchtbar."

Bislang habe noch jede seiner Frauen im echten Leben ihn darauf angesprochen, "warum zum Teufel" er die Paparazzi im Film nicht aufgehalten habe. "Und ich habe nicht wirklich eine Antwort darauf – es ist, wie es geschrieben wurde. Und ich denke, er ist wirklich verachtenswert:"

