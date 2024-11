Nach „DSDS“-Aus: Pietro Lombardi verkündet nächste Hiobsbotschaft...

Pietro Lombardi macht momentan eine schwere Zeit durch. Wegen eines lautstarken Streits mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa, kam es vor einiger Zeit zu einem Polizeieinsatz bei ihm Zuhause. Dazu wurde einen Tag vor dem großen „DSDS“-Finale am 9. November offiziell verkündet, dass der 32-jährige zukünftig kein Teil mehr der Jury sein wird. Doch nicht nur das: nun hat erneut schlechte Nachrichten für seine Fans.

Harte Zeiten für Pietro Lombardi Turbulente Zeiten liegen hinter dem einstiegen „DSDS“-Gewinner von 2011. Nach einem privaten Streit mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa in ihrem gemeinsamen Zuhause kam es zu einem Polizeieinsatz, der ein großes mediales Beben nach sich zog. Mit den Konsequenzen muss er nach wie vor einen Umgang finden: seine Familie wurde nahezu belagert und auf Schritt und Tritt verfolgt, sodass keine Ruhe einkehren konnte. Noch dazu kamen Gerüchte auf, dass der 32-jährige in der kommenden Staffel nicht mehr Teil der „DSDS“-Jury sein wird. Am 8. November, also einen Tag vor dem großen Finale der Castingshow wurde sein Aus offiziell bekanntgegeben. Erfahren hat er davon laut eigenen Aussagen aus der Zeitung, was er als unangemessen empfand, wie er der „Bild“ verriet: „Diese Art und Weise fand ich nicht fair“, fügte aber gelassen hinzu: „Aber auch das nehme ich niemandem übel“. Er habe es geliebt, seine eigenen Castingerfahrungen an die Teilnehmer weiterzugeben und die ganze „DSDS“-Crew als Familie angesehen. Etwas, was sich auch nach seinem Aus nicht ändern werde.

Großer Support von seinen Fans im „DSDS“-Finale! Vor seinem letzten Auftritt in der „DSDS“-Jury im großen Finale am 9. November gestand Pietro der Bild: „Ich war schon aufgeregt- mehr als sonst“. Er wusste nicht, wie die Kandidaten und das Publikum auf ihn reagieren würden nach all den negativen Schlagzeilen der letzten Wochen. Doch mitten in der Show schrie das Publikum plötzlich: „Ohne Pietro gibt es kein DSDS!“ Ein Moment, der den 32-jährigen zutiefst berührte: „Ich war schockiert, weil ich habe ja keinen Fanclub oder so dabeigehabt, sondern es war wirklich die DSDS-Familie, die da war. Das war für mich irgendwie trotzdem ein schönes Gefühl“. Anhand seiner Worte wird deutlich, wie sehr ihn der Support der Fans emotional bewegte und positiv überraschte.

Letzte Tour angekündigt: „Hoffe, wir sehen uns alle“ Neben dem „DSDS“-Aus verkündet Lombardi nun die nächste Hiobsbotschaft in den sozialen Medien. Auf Instagram wendet er sich mit einer Videobotschaft direkt an seine Fans und bestätigt zunächst, dass die im kommenden Jahr 2025 geplante Tour stattfinden wird. Im nächsten Atemzug folgt dann der Schock für seine Fans: „Aber es wird die letzte Pietro Lombardi-Tour sein für die nächsten Jahre“.Trotzdem wolle er die Musik in keinem Fall aufgeben und auch einzelne Auftritte absolvieren, wie er versicherte. Ein kleiner Trost für seine zahlreichen Fans, die auch zukünftig noch viel von ihm hören werden.