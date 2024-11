Hollywood-Star Sydney Sweeney wirft Kollegen "Fake"-Feminismus vor

Sydney Sweeney zieht im Interview mit 'Vanity Fair' über den vermeintlichen Feminismus in Hollywood her. Die 'Euphoria'-Schauspielerin beklagt einen Mangel an weiblicher Solidarität und sieht darin ein großes Problem der Branche.

Weibliche Solidarität in Hollywood – daran glaubt Sydney Sweeney nicht. "Es ist sehr entmutigend, zu sehen, wie Frauen andere Frauen niedermachen", ärgerte sich die Schauspielerin in einem Interview mit "Vanity Fair". Immer wieder beobachte Sweeney, wie erfolgreiche Frauen in der Branche "jüngere Talente sehen, die wirklich hart arbeiten – in der Hoffnung, ihre Träume zu verwirklichen – und dann versuchen, ihre Arbeit schlechtzumachen und zu diskreditieren".

Die 27-Jährige sei den geheuchelten Feminismus in Hollywood leid. "In dieser ganzen Branche heißt es immer nur 'Frauen unterstützen andere Frauen'. Nichts davon ist wahr", monierte sie. "All das ist fake und eine Fassade für all den anderen Sch..., den sie hinter dem Rücken der anderen sagen."

Sydney Sweeney: Frauen haben "das Gefühl, sie müssten sich gegenseitig bekämpfen" Sweeney, die in der Vergangenheit unter anderem für den Serienhit "Euphoria" und den Marvel-Streifen "Madame Web" vor der Kamera stand, hält es für ein "Generationenproblem, zu glauben, dass nur eine Frau an der Spitze sein kann".

Sie wünsche sich mehr Unterstützung von ihren weiblichen Kolleginnen: "Es gibt eine Frau, die den Mann bekommen kann. Es gibt eine Frau, die alles sein kann", sagte die US-Amerikanerin. "Dann haben alle anderen das Gefühl, sie müssten sich gegenseitig bekämpfen oder diese eine Frau zu Fall bringen, anstatt sich gegenseitig zu helfen." Wie alle anderen Frauen in der Branche versuche sie nur ihr "Bestes", stellte Sweeney klar. "Warum werde ich dafür angegriffen?"

