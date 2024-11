Verkaufsflop trotz Hype: Gottschalks "Ungefiltert" fällt in den Charts

So streitbar Thomas Gottschalks Thesen zur Meinungsfreiheit in Deutschland auch sind: Der Entertainer betonte immer wieder ganz offen, dass es ihm mit seinen Zeitschriften-Interviews und Talkshow-Auftritten nicht zuletzt auch um eine erfolgreiche Buch-Promotion ging.

Am 16. Oktober erschien "Ungefiltert. Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann". "Das Buch ist von 0 auf Platz 5 in die Bestsellerliste reingeschossen", triumphierte der 74-Jährige vergangene Woche in seinem "Supernasen"-Podcast mit Mike Krüger. Gottschalk zeigte sich überzeugt, dass sein Werk "auch nächste Woche noch in den Top Ten" zu finden sei: "Das ist das Entscheidende."