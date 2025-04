Comedienne Nicole Jäger hat ohne Diät 170 Kilo verloren

"Das Fett war meine Mauer", sagte Nicole Jäger im Interview mit dem "Stern". Als Comedienne ist die 42-Jährige selbstbewusst und schlagfertig, doch lange kämpfte sie mit dem Verhältnis zum eigenen Körper. 2008 brachte sie 340 Kilo auf die Waage. Ihr Body-Mass-Index lag bei 111. Obwohl sie ständig zunahm, sah Jäger ihr Gewicht nicht als Problem an. Bis zu jenem Morgen, an dem sie glaubte, einen Herzinfarkt zu haben. In Wirklichkeit war es eine Panikattacke – und für Nicole der Wendepunkt: "Ich hatte Todesangst", schilderte sie den Moment 2016 der "Welt". Ihr sei klar geworden: "Ich bin Mitte 20 und kurz davor zu sterben. Ich hab's versaut."