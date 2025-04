"Das Supertalent": Alle Infos zur neuen Staffel

Die 17. Staffel von "Das Supertalent" startet bei RTL mit Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Ekaterina Leonova in der Jury. Überraschungen und Talente aus aller Welt warten auf das Publikum.

Das Supertalent Show • 05.04.2025 • 20:15 Uhr

Deutsches Privatfernsehen, Januar 2024. Eine Frau hängt kopfüber zwischen zwei Stühlen, führt sich eine Flöte ein und spielt "Alle meine Entchen". Spätestens da konnte man Gewissheit haben: "Das Supertalent" ist immer noch "Das Supertalent", auch nach zweijähriger Pause. Beatrice McQueef führte das besagte Kunststück in der Auftaktfolge der 16. Staffel vor. Manche dachten da bestimmt "Na sowas, das habe ich auch noch nicht gesehen", andere überlegten derweil vielleicht: "Wenn ich dies oder das mache, ist das vielleicht auch ein Supertalent?" So oder so, auch für die 17. Staffel der RTL-Show, die erst vor wenigen Wochen angekündigt wurde, haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten bestimmt wieder einiges überlegt.

Auftritte wie der von Beatrice McQueef gehören bei "Das Supertalent" seit jeher dazu. Viele werden sich auch noch sehr bildhaft an den Kunstfurzer Mr. Methan erinnern oder an Susan "Busty Heart" Skyes, die mit ihren Silikonbrüsten Bierdosen zerschmetterte (was schon ziemlich beeindruckend war). Wohlwollend muss man schon sagen: Dahingehend, was potenziell unter dem Begriff "Supertalent" zu verstehen ist, hat RTL den Horizont des Publikums enorm erweitert.

Der Fairness halber: In der Regel sind es dann doch eher die konventionellen "schönen Künste", die bei "Das Supertalent" den Sieg bringen. In der ersten Staffel 2007 war es der Opernsänger Ricardo Marinello, und in der Ausgabe von 2024 triumphierte letztlich nicht McQueef, sondern der erst 17-jährige Alexander Doghmani – wieder ein Opernsänger. Kleine Kinder und Hunde, die knuffige Tricks beherrschen, kommen auch immer gut an.

Es soll Überraschungen geben Aber egal, ob "Solo- oder Gruppenperformances, Laien oder Profis, Mensch oder Tier – jedes Talent ist herzlich willkommen", so versprach RTL es auch wieder im Vorfeld der neuen Staffel. Man kann, darf, muss also einmal mehr mit allem rechnen, im Guten wie im Schlechten. Ein paar sehr gute Sachen sind wohl immerhin gleich zum Start dabei: Wie RTL vorab verriet, wird der "Goldene Buzzer", der direkt ins Finale führt, in der Auftaktshow gleich zweimal gedrückt.

Die Jury von 2025 besteht wieder aus Dieter Bohlen (der nur 2021 einmal ausgesetzt hatte, weil es damals Knatsch mit RTL gab) und Bruce Darnell sowie "Let's Dance"-Star Ekaterina "Ekat" Leonova. Den Platz von Anna Ermakova, die 2024 noch mit auf Supertalent-Suche ging, nimmt der Comedian Tony Bauer ein. Moderiert wird die Show erneut von Victoria Swarovski und Jens "Knossi" Knossalla. Was sonst noch wichtig ist: Wie im vergangenen Jahr sendet RTL auch diesmal wieder eine abgespeckte Version von "Das Supertalent" mit überschaubaren vier Folgen (vor der zweijährigen Sendepause ab 2021 waren es zeitweise bis zu 16 Folgen pro Staffel).

Für die neue "Supertalent"-Reihe verspricht RTL einmal mehr viele "starke Talente", "emotionale Geschichten" und "nie dagewesene Performances aus Deutschland und der ganzen Welt". So treten in der Eröffnungsshow unter anderem ein Motivationscoach, eine ungarische Tanzcrew, ein Zirkusartist, ein Kinderchor sowie ein norwegischer Clown auf. Daneben hat RTL einige Kandidatinnen und Kandidaten angekündigt, bei denen vorab noch nicht so richtig klar wurde, was genau die auf der Bühne machen – man darf gespannt sein ...

Das Supertalent – Sa. 05.04. – RTL: 20.15 Uhr

