Raab teilt gegen Sophia Thomalla aus: "ein bisschen komplizierter als bei 'Are You the One?'"

In Stefan Raabs RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" sorgt Sophia Thomalla als Spielleiterin für Verwirrung. Nach einer Regelpanne folgt ein frecher Spruch von Raab.

Als Moderatorin des Dating-Reality-Formats "Are You the One?" ist Sophia Thomalla so einiges gewohnt. Bei den Regeln eines Studio-Spiels in der neusten Folge von Stefan Raabs RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" kommt die 35-Jährige allerdings gehörig durcheinander. Grund genug für Raab, der Spielleiterin einen fiesen Spruch zu drücken.

Zunächst muss sich der Entertainer aber bereits in einem ersten Spiel dem Kandidaten Tillmann geschlagen geben. Der quizzt sich daraufhin erfolgreich bis an die 5.000-Euro-Marke, ehe es zum erneuten Duell gegen den RTL-Moderator kommt. Von dem US-amerikanischen Spiel "Buoy" haben jedoch weder Stefan Raab noch der 43-Jährige bislang etwas gehört – und auch Sophia Thomalla, die als prominente Spielleiterin durch die Show führt, schaut lieber ganz genau auf ihre Karteikärtchen. Das verhindert allerdings nicht, dass der "Let's Dance"-Siegerin von 2010 die ein oder andere Panne unterläuft ...

Sophia Thomalla will Kandidaten fälschlicherweise einen Punkt abziehen Die Regeln sind eigentlich ganz einfach: Beide Spieler müssen hinter einer Markierung mit ihrer Rückhand jeweils fünf Bälle pro Runde auf die sogenannte Buoy-Tafel werfen. Wird das Loch in der Mitte getroffen, gibt es drei Punkte, bleibt der Ball auf der Tafel liegen, einen Punkt. Wird überworfen, gibt es einen Punkt Abzug – Minuspunkte existieren jedoch nicht. Wer drei Runden für sich entscheidet, gewinnt auch das Spiel.

In der ersten Runde fremdeln Raab und Tillmann noch sichtlich mit dem neuen Spiel: Ein einziger Punkt wird nur erzielt, mit dem sich der Leipziger immerhin den ersten Satz sichern kann. Als Tillmann in Runde 2 dann überwirft, möchte Sophia Thomalla ihm diesen Punkt aber plötzlich wieder abziehen. "Weil er über die Kante geworfen hat, ist das minus ein Punkt", erklärt die Moderatorin und liegt damit theoretisch richtig, allerdings hatte Tilmann in dieser Runde noch keinen Punkt geholt – und weniger als null Punkte können nicht erreicht werden. "Aber er hatte doch vorher keinen", hakt Stefan Raab deshalb irritiert nach.

Den Punkt, den Sophia Thomalla meint, hatte Tillmann in der Runde zuvor erzielt – und der kann ihm natürlich nicht wieder abgezogen werden. "Gut, dass ich aufgepasst habe während der Regeln", korrigiert Stefan Raab die Spielleiterin und legt mit einem fiesen Spruch nach: "Schon ein bisschen komplizierter hier alles als bei 'Are You the One?'." Die Moderatorin nimmt es mit Humor und entschuldigt sich schließlich für ihren Fehler. Als sie den Endstand von Runde 2 verkünden möchte, gerät sie jedoch erneut durcheinander und vergisst einen Punkt von Raab.

Der bemerkt den Fauxpas diesmal nicht – und am Ende kann es den Beteiligten auch egal sein. Denn Stefan Raab gewinnt letztlich trotzdem mit 3:2 nach Sätzen die hart umkämpfte Buoy-Partie. Tillmann, der in dieser Folge der einzige Kandidat bleiben sollte, scheidet aus, nimmt aber immerhin noch 1.000 Euro mit nach Hause. Die komplette Folge von "Du gewinnst hier nicht die Million" wird am Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt, ist aber bereits jetzt bei RTL+ abrufbar.