Susanne Daubner begeistert das Internet

Die Fans zeigen sich begeistert von dem humorvollen, selbstironischen Beitrag der Journalistin. "Susanne Daubner, Beste!!", "Großartig", "Sie ist eine Legende" und "Sehr witzig gemacht" lauten etliche Kommentare unter dem Instagram-Video. "Susanne Daubner macht die 'Tagesschau' so sympathisch", findet ein weiterer Fan und ein anderer schreibt: "Ich hoffe, in ihrem Vertrag steht, dass sie im Job bleibt, bis sie 99 ist!"

Schon mit einem Instagram-Video einen Tag zuvor hatte Susanne Daubner für einige Lacher gesorgt. In dem Clip lieferte sie sich ein Wortgefecht mit einer Social-Media-Kollegin der ARD und scherzte unter anderem: "Ich weiß gar nicht so genau, was ihr eigentlich den ganzen Tag in der Social-Media-Redaktion macht. Manchmal denke ich: Ihr kommt ins Büro, lernt eine Choreo für TikTok und dann geht ihr wieder." Die Kollegin konterte schulterzuckend: "Das letzte Mal, als ich mir die 20-Uhr-'Tagesschau' im Fernsehen angeschaut habe, war, als ich bei Oma und Opa zu Besuch war. Glaube ich."

"Wenn ich mir mal so eure Zahlen ansehe, denke ich, viral gehen könnt ihr ohne mich sowieso nicht", sagte Susanne Daubner abschließend in dem Clip noch, der unter dem Motto "We listen and we don't judge" (auf Deutsch: "Wir hören zu und wir urteilen nicht") hochgeladen wurde. "Susanne Daubner sollte die Weltherrschaft übernehmen" und "Kann Daubner mit Merz tauschen?" feierten die Userinnen und User die TV-Moderatorin auch hier schon in den Kommentaren.