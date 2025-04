"Fossil" im ZDF: Der Strukturwandel im Spielfim

Michael (Markus Hering) liebt seinen Job im Tagebau: Seit 40 Jahren hält er dort den großen Bagger instand. Doch seit einigen Wochen steht die Maschine still. Michaels Chef Horàk (Godehard Giese) bereitet mit Frau Endmonda (Mercy Dorcas Otieno) den Kohleausstieg vor. Doch nicht mit Michael: Nach dem Selbstmord eines Kollegen plant er im Fernsehfilm "Fossil" (ab Freitag, 4. April, ZDFmediathek, sowie am Montag, 7. April, um 0.10 Uhr im ZDF) gegen den Strukturwandel vorzugehen.

Der fiktive Fernsehfilm ist Teil des ZDF-Programmschwerpunkts zu Strukturwandel und Zeitenwende. In diesem Rahmen zeigt das ZDF auch den Dokumentarfilm "Wir waren Kumpel" (ab Freitag, 4. April, in der ZDFmediathek, sowie am Montag, 28. April, 0.30 Uhr im ZDF): Die Filmemacher Jonas Matauschek und Christian Johannes Koch begleiten darin fünf der letzten "echten Bergleute" des Kohlebergwerks Ibbenbüren in Nordrhein-Westfalen: Wie gehen Locke, Langer, Thomas, Kiri und Martina mit der Schließung jenes Ortes um, der so lange Teil ihrer eigenen Identität war?