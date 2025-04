Netflix-Serie knackt Rekorde – britischer Premier will sie in Schulen zeigen

Die Netflix-Serie "Adolescence" begeistert durch eine packende Handlung um einen Teenager, der mit den Folgen eines Mordes konfrontiert wird. Mit fast 100 Millionen Abrufen in nur drei Wochen hat die Miniserie einen neuen Rekord aufgestellt und zieht weltweit Aufmerksamkeit auf sich.

Fast 100 Millionen Abrufe in nur drei Wochen: Damit ist "Adolescence", ein Format des Streaminganbieters Netflix , neuer Rekordhalter – und bewegt die Welt.

Im Mittelpunkt der Miniserie steht der 13-jährige Jamie Miller, gespielt von Owen Cooper. Jamies Mord an seiner Mitschülerin Katie sorgt für Fassungslosigkeit im Umfeld. Der Tod des Mädchens ist in der Serie Anlass, um die Psyche des Jungen zu erkunden, der von Mobbing, sozialer Isolation und gefährlichen Denkmustern über angeblich erstrebenswerte Männlichkeit überfordert wurde.

Regie führte Philip Barantini, das Drehbuch stammt von Jack Thorne und Stephen Graham, der auch Jamies Vater spielt. Das Besondere an der Machart: Die vier "Echtzeit"-Episoden von je rund einer Stunde Laufzeit wurden ohne Schnitt gedreht. Ein besonderer Kunstgriff, der eine herausragende Planung voraussetzt und nur selten von Filmemachern verwendet wird.

Schulstoff in Großbritannien

Aber auch inhaltlich verfängt der harte Serienstoff. In Großbritannien soll "Adolescence" nun auch an Schulen gezeigt werden. Keir Starmer empfing die Serienmacher zuletzt in der Downing Street, dem Amtssitz des Premierministers.