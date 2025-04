"Die Odyssee der Waisen": Darum ging es in der ARTE-Doku

Mit dem Dokumentarfilm "Die Odyssee der Waisen – 1939 – 1949" über die Vertreibung der Polen und der Evakuierung unter Stalin im Zweiten Weltkrieg eröffnet ARTE einen Schwerpunkt über "Menschen und ihre Schicksale im Zweiten Weltkrieg". Drei Filme widmen sich – aus heutiger Sicht – Randereignissen der Katastrophe. Neben dem polnischen Drama unter besonderer Berücksichtigung des Schicksals der polnischen Kinder geht der Abend im Film "Der Fall des Leon K." (beide ARTE F) dem Leben eines Gefangenen nach, der von den Nazis aus Frankreich in ein KZ im Osten deportiert werden sollte. "Das Tagebuch des Abbée Stock" (NDR, ARTE) widmet sich dem deutschen Militärpfarrer Franz Stock, der als bereits in Paris lebender Zivilpfarrer nach dem Einmarsch der Deutschen zu der zweifelhaften Ehre kam, zahlreichen Hinrichtungen von Widerstandskämpfern und Geiseln im besetzten Paris beizuwohnen und den Todgeweihten Trost zu spenden.

Für das Schicksal der 123 polnischen Kriegswaisen, die am 07. September 1949 einigermaßen glücklich in Halifax landeten, ist das Wort Odyssee sicher nicht zu groß. Sie wurden einst unter Hitler und (vor allem) Stalin als Kinder aus ihrer Heimat deportiert, kamen mit den Eltern in Arbeitslager in den Norden, Osten und Süden der Sowjetunion. Viele der Erwachsenen verhungerten oder erfroren auf dem Transport, die Kinder arbeiteten auf den Feldern mit oder mussten betteln. Als Hitler 1941 Stalin den Krieg erklärte, brauchte der Soldaten, die er sich von einer polnischen Exilarmee erhoffte. Wegen Versorgungsmangels wurden die Angehörigen der Soldaten von den befreundeten Briten später in den Iran deportiert und dort von Wohlfahrtsorganisationen betreut. Es gab Unterricht in polnischer Sprache und Freizeitaktivitäten, "ein erstes Aufatmen", heißt es im Film.