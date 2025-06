Weltkriegsbomben in Köln: Großevakuierung in Deutz legen RTL lahm

In Köln wurden am Montag drei Weltkriegsbomben entdeckt, weshalb am Mittwoch (4. Juni 2025) im Zuge ihrer Entschärfung voraussichtlich 20.000 Menschen ihr Zuhause verlassen müssen. Es sei eine der größten Evakuierungen der vergangenen Jahre, erklärte eine Sprecherin der Stadt Köln. Von den Sicherheitsmaßnahmen betroffen ist auch der Sender RTL, dessen Sendezentrale im Bereich der Evakuierungszone liegt.