Val Kilmer ist tot: Daran starb die Hollywood-Legende mit nur 65 Jahren

Schocknachricht aus Hollywood: Val Kilmer ist tot. Das berichtet die "New York Times". Der Schauspieler und Musiker sei demnach am Dienstag im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben.

Val Kilmers Stern ging 1986 im Kultfilm "Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel" an der Seite von Tom Cruise auf. In den 90er-Jahren zählte der gebürtige Kalifornier dank zahlreicher populärer Hauptrollen zu den größten Hollywoodstars. Gefeiert wurde vor allem seine Leistung als Rockstar Jim Morrison in "The Doors" (1991). Kilmer sang die berühmten Songs der 60er-Jahre-Gruppe selbst.