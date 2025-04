Hollywood trauert um Val Kilmer: Ikone der Leinwand gestorben

Er pflegte eine rebellische Attitüde, wie es nur noch wenige tun – und war mindestens ein Jahrzehnt lang einer der hellsten Sterne am Himmel Hollywoods. Mit 65 Jahren starb Val Kilmer an den Folgen einer Lungenentzündung, wie US-Medien am Mittwoch berichteten. Die Meldung hat die US-"Traumfabrik" in Trauer versetzt. Davon zeugen viele Wortmeldungen von Freunden, Weggefährten und Bewunderern.

2017 bekannte sich Kilmer zu einer Kehlkopfkrebs-Erkrankung, die er zuvor versuchte, vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Dazu sagt Michael Mann: "Nach so vielen Jahren, in denen Val gegen die Krankheit gekämpft und seine gute Laune bewahrt hat, ist dies eine ungeheuer traurige Nachricht."

Beim sozialen Netzwerk Bluesky listete "Minions"-Drehbuchautor Brian Lynch Kilmers bekannteste Filme auf, von "Top Gun" über "The Doors" bis "Batman Forever". Dazu kommentierte er: "Es gab niemanden wie Val Kilmer. Möge er in Frieden ruhen."



"Du warst wirklich eine Ikone"

Schauspieler Josh Gad postete bei Instagram ein Schwarzweißfoto Val Kilmers in seiner wohl ikonischsten Rolle als Kampfpilot Tom "Iceman" Kazansky an der Seite von Tom Cruise in "Top Gun". Gad zollte Respekt: "Ruhe in Frieden, Val Kilmer. Danke, dass du so viele Filme meiner Kindheit definiert hast. Du warst wirklich eine Ikone."