Die Geissens in tiefer Trauer: "Das Leben wird ohne dich nicht dasselbe sein"

Carmen Geiss und ihre Familie sind in Trauer. In emotionalen Instagram-Posts nimmt die Familie Abschied von ihrem vierbeinigen Familienmitglied.

Die Geissens trauern um ihren Familienhund. "Mein geliebter Maddox, gestern, am 10. März um 17:56 Uhr, ist der Moment gekommen, vor dem ich mich so sehr gefürchtet habe", schreibt Carmen Geiss in einem emotionalen Instagram-Beitrag. "Du hast deine Augen für immer geschlossen und bist auf deine letzte Reise gegangen. Mein Herz ist schwer, die Tränen fließen unaufhörlich – denn mit dir geht ein Stück meiner Seele."