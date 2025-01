"Die Geissens" über ihr TV-Format: "Ich wüsste sonst gar nicht mehr, was wir alles in der Welt gekauft haben"

TV-Doku

Bildungssystem in der Kritik: "You can win if you want?" zeigt Missstände auf

Die MDR-Doku "You can win if you want?" beleuchtet die Hürden, die Migranten und Arbeiterkinder im deutschen Bildungssystem überwinden müssen. Protagonisten wie Cawa Younosi und Natalya Nepomnyashcha berichten von ihren Erfahrungen, während Experten wie Michael Hartmann die Ursachen der Missstände analysieren.

