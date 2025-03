Nach Not-OP: So geht es Schlagersängerin Anita Hofmann jetzt

Anita Hofmann hat harte Wochen hinter sich. Die Sängerin litt zuletzt unter heftigen Schmerzen in der Schulter. Wie die 47-Jährige jetzt im Gespräch mit der "Freizeit Revue" verriet, wollte sie zunächst trotzdem keinen Arzt aufsuchen. "Ich gehe nicht jedem Wehwehchen zum Arzt", erklärte Hofmann im Interview.

Vom Mädel zum Schlagerstar: So hat sich Beatrice Egli im Laufe der Karriere verändert

Beatrice Egli im Hotel Mama & Papa: So lange wohnte der Schlagerstar bei den Eltern

"Like A Loser – Staffel 2": Darum geht's in der zweiten Staffel der Comedyshow!

Schließlich entschied sich Hofmann doch noch für eine ärztliche Untersuchung. Die Diagnose war ernst: Eine ihrer Sehnen war eingeengt und drohte sogar zu reißen. Es musste schnell gehen: Die Ärzte entschieden sich für eine Notoperation, die glücklicherweise erfolgreich verlief. Schon am Mittwoch darf Anita Hofmann das Krankenhaus wieder verlassen.

Auch ihre Fans können aufatmen. Die Künstlerin bestätigte bereits: "Ich kann alle meine Auftritte wahrnehmen und auf der Bühne stehen und singen." Schon am Donnerstag steht der erste Auftritt an – beim großen Jubiläum im Europa-Park in Rust.