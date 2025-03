"Ohne Streit geht's nicht": Das Geheimnis der Ehe von Heiner und Viktoria Lauterbach

Heiner und Viktoria Lauterbach sind seit 24 Jahren verheiratet. Ihr Erfolgsrezept: Ohne Streit geht es nicht – doch jede Diskussion will wohl überlegt sein.

Seit 24 Jahren sind Schauspieler Heiner Lauterbach und Ex-Model Viktoria (52) glücklich verheiratet. Jetzt verrieten sie in einem Interview, was ihre Beziehung stark hält. Ihr Erfolgsrezept: "Ohne Streit geht es nicht."

Dass seine Ehe so lange halten würde, hätte er früher nicht gedacht. "Früher hätte ich eine stabile, glückliche Ehe, die 25 Jahre lang hält, eher nicht für möglich gehalten." Doch Viktoria änderte seine Sicht. "Sie ist einfach eine fantastische Frau und ich bin so dankbar, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen."

Auch Viktoria Lauterbach sprach offen über Herausforderungen. "Heiner kann manchmal sehr dickköpfig sein, aber am Ende sind wir uns immer einig", sagt sie. Entscheidend sei die richtige Einstellung. "Es geht nicht darum, zu gewinnen, sondern gemeinsam die beste Entscheidung zu treffen."

Ihr weiteres Erfolgsgeheimnis: "Sich nicht in Kleinigkeiten verlieren und den anderen so zu akzeptieren, wie er ist." Und, so Heiner Lauterbach: "Viel gemeinsam lachen."