"The White Lotus"-Star Jason Isaacs äußert sich zur "verstörenden" Nacktszene: "S..x, Drugs und Tofu"

Jason IsaacsJason Isaacs sorgt in der gefeierten HBO-Serie "The White Lotus" für Aufsehen. Besonders eine freizügige Szene löst Diskussionen aus. Der Brite selbst erinnert sich kaum an den Drehtag und beschreibt die Staffel humorvoll mit "S..x, Drugs und Tofu".

Der britische Schauspieler Jason Isaacs ist bekannt für seine facettenreichen Rollen – ob als furchteinflößender Lucius Malfoy in "Harry Potter", als skrupelloser Captain in "Star Trek: Discovery" oder als charismatischer Bösewicht in zahlreichen Thrillern. Doch mit "The White Lotus" (zu sehen auf Sky und über WOW) taucht der 61-Jährige nun in eine ganz andere Welt ein – eine Welt voller Dekadenz, Geheimnisse und menschlicher Abgründe.

Die gefeierte HBO-Serie von Mike White kehrt mit einer neuen Staffel zurück – und Isaacs ist Teil des hochkarätigen Ensembles. Im Gespräch mit der Agentur teleschau schwärmte er von der einzigartigen Qualität der Drehbücher: "Man bekommt keine Skripte wie die von Mike White. Sie sind unglaublich selten."

Für seine Rolle als Tim Ratliff – ein wohlhabender Amerikaner mit Südstaaten-Charme – tauchte Isaacs tief in die Sprachmelodie von Durham (US-Bundesstaat North Carolina) ein. "Ich habe mir alle möglichen Vertreter dieser Gegend angeschaut – Bürgermeister, lokale Politiker. Es gibt dort ein paar sehr spezifische Vokale, die nicht in das typische 'Kentucky-Fried-Chicken-Akzent-Klischee' passen. Ich habe Freunde aus dem Süden, die es hassen, wenn Schauspieler alle Südstaaten-Akzente über einen Kamm scheren."

"Wenn du in diesen unglaublichen Resorts bist, verlierst du den Bezug zum Land" Gedreht wurde die neue Staffel in Thailand – ein Land, das Isaacs gleichermaßen faszinierte und nachdenklich stimmte: "Wenn du in diesen unglaublichen Resorts bist, verlierst du schnell den Bezug zum Land selbst. Aber wir hatten die Chance, auch außerhalb der Hotelmauern etwas zu erleben. Ich habe schon in anderen Ländern, wie Indien, diesen massiven Kontrast zwischen Luxus und extremer Armut erlebt – es ist gleichermaßen verwirrend, beschämend und inspirierend."

Besonders beeindruckt war der Brite von der Freundlichkeit der Menschen vor Ort: "Die Menschen in den Resorts waren unglaublich warmherzig und zuvorkommend. Anfangs fragt man sich, ob das einfach Teil der Tourismusbranche ist – aber tatsächlich scheint es ein Charakterzug vieler Thailänder zu sein, sanftmütig, respektvoll und höflich zu sein. Das hat mich tief berührt."

"Ich erinnere mich nicht mal an diesen Drehtag" Ein Highlight – oder für Isaacs eher ein Schockmoment – war eine ganz bestimmte Szene, die in der aktuell vierten Folge zu sehen war. Der Schauspieler musste nämlich vor laufender Kamera teilweise blank ziehen und präsentierte sein bestes Stück. Die Szene spielt an der Hausbar. Isaacs' Figur Timothy Ratliff setzt sich nur im Bademantel bekleidet hin, als sich der Mantel öffnet. Der Rest dürfte noch für viel Gesprächsstoff unter Serienfans sorgen.

"Ich weiß schon gar nicht mehr, dass ich in der Szene unbekleidet bin", lachte Jason Isaacs gegenüber der teleschau. Er ergänzte: "Ich bin sehr verstört darüber! Ich erinnere mich nicht mal an diesen Drehtag – das ganze Ding gleicht einem völligen Blackout!" Auf die Frage, wie er die dritte Staffel in drei Worten beschreiben würde, antwortete Isaacs derweil ähnlich trocken: "S..x, Drugs und Tofu." Was das genau zu bedeuten hat, bleibt abzuwarten!

