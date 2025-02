"The White Lotus"-Star Carrie Coon über private Konflikte und Freundschaften

Carrie Coon brilliert in der dritten Staffel von "The White Lotus". Im Interview gewährt sie Einblicke in die Frauen-Freundschaft der Serie und die chaotischen Dreharbeiten in Thailand.

Ob in Drama-Serien wie "The Leftovers" und "Fargo" oder Filmen wie "Gone Girl": Carrie Coon hat längst bewiesen, dass sie mit Schauspielstars wie Justin Theroux und Ben Affleck mithalten kann. Nun erweitert die 44-jährige US-Amerikanerin ihr beeindruckendes Repertoire mit einem Auftritt in der neuen Staffel von "The White Lotus" (zu sehen auf Sky und über WOW).

Die gefeierte HBO-Serie von Mike White kehrt mit einer neuen Besetzung und frischen Intrigen zurück – und Coon verspricht im Interview mit der Agentur teleschau, dass es diesmal besonders chaotisch wird. "Wenn ich die Staffel in drei Worten beschreiben müsste? Drunk Ass Chaos – oder Hot Ass Chaos", so die Schauspielerin lachend.

Besonders fasziniert zeigte sich die 44-Jährige jedoch von der Zusammenarbeit mit "The White Lotus"-Schöpfer Mike White. "Er erkennt schnell, wie er das Beste aus seinen Schauspielern herausholt. Und weil er selbst Schauspieler ist, spricht er unsere Sprache", so Coon. Sie ergänzte stolz: "Er versteht auch die Psychologie der Frauen in dieser Staffel so gut."

"Zu Hause bin ich nur eine mausgraue Mama mit Kindern" In der aktuellen Staffel, die in Thailand gedreht wurde, spielt Coon eine Frau, die an der Seite ihrer beiden Freundinnen in einem Strudel aus Luxus, Lügen und Konflikten gefangen zu sein scheint. Eine Dynamik, die Coon im Interview zum Schmunzeln brachte: "Wenn die Frauen einfach ehrlich über ihre Probleme gesprochen hätten, wäre es eine ganz andere Reise geworden. Aber das ist nicht passiert. Jeder tut so, als hätte er ein außergewöhnliches Leben, während sich eigentlich alle ausgeschlossen fühlen."

Coon reflektierte dabei auch über ihre eigenen Erfahrungen mit Freundschaften und gab zu: "Ich habe diese engen weiblichen Freundschaften aus der Kindheit nicht, meine haben sich erst viel später im Leben entwickelt. Und wenn man nicht aktiv an Beziehungen arbeitet, kann vieles in Oberflächlichkeiten abdriften – das passiert in Ehen genauso wie in Freundschaften."

Auch wenn Coon in "The White Lotus" glamourös in Szene gesetzt wird, fühlte sie sich in ihrer Rolle herrlich ungebändigt, wie sie lachend offenbarte: "Ja, es macht Spaß, blond zu sein. Zu Hause bin ich nur eine mausgraue Mama mit Kindern." Sie fügte hinzu: "Als Schauspielerin liebe ich es, wenn ich physisch gefordert werde. So oft stehen Frauen nur in schicken Outfits herum und werfen ihrem inkompetenten Ehemann böse Blicke zu – das ist langweilig. Ich bin viel mehr wie ein zwölfjähriger Junge als eine 44-jährige Frau."

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.