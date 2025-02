"heute journal"-Chef Stefan Leifert über den Wahlabend: "Vor so einer Sendung ist man angespannt"

Am 23. Februar wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Stefan Leifert präsentiert im ZDF die Hochrechnungen und gibt Einblicke in seine Vorbereitung auf den großen Abend.

Die Wahl-Ergebnisse

Es ist der Höhepunkt eines intensiven Winterwahlkampfs: Am Sonntag, 23. Februar, wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Wie gewohnt berichtet das Fernsehen ausführlich über Hochrechnungen und Analysen – so auch das ZDF, wo Stefan Leifert am Wahlabend die Zahlen präsentiert (ab 17 Uhr). Keine Routineaufgabe für den 48-Jährigen, der seit dem vergangenem Jahr das "heute journal" und das "Politbarometer" leitet: "Ich mache schon lange Fernsehen, aber vor so einer Sendung ist man angespannt", gestand er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Wobei ihm genau das helfe: "Gesundes Lampenfieber führt zu mehr Konzentration."