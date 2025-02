Darum will Friedrich Merz nicht beim Kanzler-"Speed-Dating" dabei sein

Friedrich Merz wird beim Kanzler-Speed-Dating von ProSieben und SAT.1 fehlen. Ein Sprecher der CDU erklärte, warum der Kanzlerkandidat in der TV-Show fehlen wird. Dafür werden Olaf Scholz, Robert Habeck und Alice Weidel den Fragen der Bürgerinnen und Bürger in kurzen Runden begegnen.

Der Wahlkampf steuert auf die Zielgerade zu

Am Sonntag werden bei der Bundestagswahl die Weichen für die deutsche Politik der kommenden vier Jahre gestellt. Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz verzichtet dabei auf einen Zielsprint – zumindest, was die TV-Präsenz des 69-Jährigen betrifft. Beim finalen "Bürger-Speed-Dating" bei ProSieben und SAT.1 am Samstagabend wird Merz nicht zugegen sein.