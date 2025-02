"The Voice Kids": Die Coaches, die Talente und alle Infos

Mit dabei sind diesmal zwei alte Hasen und zwei neue Gesichter: Sänger Wincent Weiss sitzt im fünften Jahr in Folge auf einem der roten Jury-Sessel. Mit dem damals 15-jährigen Jakob Hebgen gewann Weiss die zwölfte Staffel von "The Voice Kids". Ebenfalls mit dem Format vertraut ist Stefanie Kloß: Die Silbermond-Frontfrau war Coach in den Staffeln sieben und neun. Letztere gewann sie mit dem damals 15-jährigen Talent Egon Werler. Zuletzt nahm sie 2022 als Coach am Erwachsenenformat "The Voice of Germany" teil. Neu bei "The Voice Kids" ist hingegen Shooting-Star Ayliva: Die 26-Jährige ist die einzige Sängerin, die jemals mit 15 Songs gleichzeitig in den deutschen Charts vertreten war. Komplettiert wird die Runde von Clueso: Der inzwischen 44-jährige Sänger unterstützte als Gast-Coach das Team von Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld in Staffel zehn von "The Voice of Germany". Nun tritt er seine erste Herausforderung als Juror an.