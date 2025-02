Amazon übernimmt Kontrolle über James Bond-Film: Fans entsetzt

Amazon übernimmt die kreative Kontrolle der James Bond-Reihe, was viele Fans in Aufregung versetzt. Die Broccoli-Familie zieht sich zurück. Was wird aus 007?

Ist das das Ende einer Ära? In den 60er-Jahren hat die Broccoli-Familie "James Bond" in die Kinos gebracht und seit jeher die erfolgreiche Action-Reihe um Geheimagent 007 weiterentwickelt und gepflegt. Jetzt geben Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Kontrolle über das Kult-Franchise an Amazon ab. Es ist ein plötzlicher Schritt, der vielen Fans große Sorgen bereitet.

Wilson möchte sich künftig auf "Kunst und wohltätige Projekte" konzentrieren, und auch Barbara Broccoli erklärte in einem Statement, neue Wege gehen zu wollen. Bereits im Jahr 2022 hatte Amazon die Filmproduktions- und Filmverleihgesellschaft Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) übernommen, erhielt so die Rechte für den Vertrieb aller "James Bond"-Filme. Nun hat das Unternehmen von Milliardär Jeff Bezos auch Produktionen der Reihe in seiner Hand. Also warf der Amazon-Gründer auf X gleich mal die Frage auf: "Wen würdet ihr als nächsten Bond wählen?"

Amazon übernimmt "James Bond": "Absolut herzzerreißend" Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. Während sich einige auf weitere Fortsetzungen freuten und Bezos' Frage mit Hollywood-Stars wie James McAvoy, Tom Cruise, Idris Elba und allen voran Henry Cavill beantworteten, äußerten viele ihren Unmut.

So schrieb Bestsellerautor Don Winslow auf X: "Absolut herzzerreißend. Das Ende einer Ära." Mit Griffen Schiller wurde ein Kritiker für "Filmspeak" noch deutlicher: "Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, das diesem Franchise passieren konnte." Er gab weiter zu bedenken, dass "James Bond mehr als eine durchschnittliche Reihe" sei: "Nun wird sie ausgeschlachtet. Es ist wirklich das Ende." Zahlreiche Fans kommentierten lediglich: "RIP James Bond."

Aktuell gibt es 25 offizielle "James Bond"-Filme, in denen 007 von sechs unterschiedlichen Darstellern verkörpert wird. Fans warten inzwischen schon seit vier Jahren auf ein Anzeichen, dass ein neuer Film in der Produktion steckt. Seit dem Ausstieg von Daniel Craig ist noch immer nicht klar, wer in seine Fußstapfen treten wird. Es bleibt abzuwarten, was Amazon nun mit der Reihe vorhat.