Neue Doku: "Germanwings – Was geschah an Bord von Flug 9525?"

Im kollektiven deutschen Katastrophen-Gedächtnis ist Andreas Lubitz abgespeichert. Es ist der Name jenes jungen Co-Piloten, der am 24. März 2015 eine Germanwings-Maschine auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf gegen eine französische Felswand steuerte. Soweit der offizielle Tathergang. 150 Menschen kamen dabei ums Leben. Bereits nach 48 Stunden stand für die französische Staatsanwaltschaft fest, dass Lubitz bewusst gehandelt hatte. Der 27-jährige Co-Pilot litt bereits seit längerem an Depressionen. Er hätte eigentlich nicht mehr fliegen dürfen. Doch ließ er tatsächlich die Cockpit-Tür bewusst verschlossen, als der Pilot, der nach draußen gegangen war, wieder ans Steuer wollte? Hat Lubitz das Hämmern und Rufen der Verzweifelten hinter ihm ignoriert? Versetzte er die Maschine absichtlich in einen steilen Sinkflug und ließ sie an den Alpen zerschellen? Die dreimal 35 bis 40 Minuten lange Dokumentation "Germanwings – Was geschah an Bord von Flug 9525?" bei Sky und Wow rollt den Fall zehn Jahre später noch einmal auf.