"Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz": Kritik zum neuen VOX-Sozialexperiment

Tim Mälzer und André Dietz starten ein einzigartiges Projekt: In der "Herbstresidenz" treffen junge Menschen mit Behinderung auf Senioren in einem Pflegeheim. Das Experiment verspricht mehr Lebensfreude und ein neues Zuhause-Gefühl für alle Beteiligten.

Tim Mälzer, bekannt geworden als einer der beliebtesten Fernsehköche des Landes, trägt sein Herz am rechten Fleck. In der neuen Sozialreportage-Reihe "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz", die VOX in vier Folgen ausstrahlt, hängt er die Küchenschürze einmal an den Haken und kümmert sich stattdessen um mehr Menschlichkeit, bessere Abläufe und ein sinnstiftendes Miteinander in einem Caritas-Pflegheim. Damit greift er ein ihm wichtiges Anliegen auf, das auch schon die mehrfach preisgekrönte VOX-Reihe "Zum Schwarzwälder Hirschen – eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer" zu einem besonderen Fernsehereignis gemacht hatte. Damals ging es darum, körperlich und geistig Beeinträchtigten zu einem neuen Arbeitsplatz zu verhelfen. Diesmal geht das Experiment sogar noch deutlich weiter. Respekt!