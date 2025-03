Comedy-Schlacht: "Hacks" kommt ins deutsche Free-TV

Vom Dreamteam sind sie weit entfernt, doch in Sachen Skrupellosigkeit stehen sich die beiden Frauen in nichts nach: Eine etwas in die Jahre gekommene Grande Dame der Unterhaltung krallt sich verzweifelt an ihre Relevanz im modernen Hollywood, und ausgerechnet eine geächtete und eigensinnige Gen-Z-Schreiberin soll das Sinken ihres Sterns verhindern. Das Ergebnis: imposante Dialogsfeuerwerke und moralische Verwirrungen ohne Ende. – Die erste Staffel von "Hacks", einer der erfolgreichsten US-amerikanischen Comedy-Serien der vergangenen Jahre, startet mit allen zehn Folgen am Dienstag, 11. März, ab 22.30 Uhr, in ZDFneo und ist ab Mittwoch, 12. März, in der ZDFmediathek zu sehen. Die zweite Staffel gibt es dann ab Dienstag, 18. März, als Binge-Event bei ZDFneo (ab 22.30 Uhr) und ist ab Mittwoch, 19. März, ebenfalls in der ZDFmediathek verfügbar.