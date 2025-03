Deva Cassel: Durchbruch in Serie "Der Leopard"

Die Serie, die aktuell auf Netflix zu sehen ist, entführt die Zuschauer in das Sizilien des Jahres 1860 – eine Zeit des politischen Umbruchs, in der alte Machtstrukturen auf die Moderne treffen. Cassel spielt Angelica, eine junge Frau, die sich in einer Welt voller Traditionen, Intrigen und Leidenschaft behaupten muss.

Besonders schätzt Deva an der Neuverfilmung ( Luchino Visconti drehte seine berühmte Filmfassung 1963), dass sie einen Klassiker einem neuen Publikum zugänglich macht: "Viele junge Menschen kennen den Film von damals nicht – und auch in den Schulen wird das Buch kaum noch gelesen. Ich finde es großartig, dass wir mit dieser Serie die Möglichkeit haben, 'Der Leopard' einer neuen Generation näherzubringen – mit einem frischen Blick und einer neuen visuellen Umsetzung." Dass die Serie nun auf Netflix erscheint, sieht Cassel als großen Vorteil: "Netflix macht diese Geschichte für ein weltweites Publikum zugänglich."

Inwiefern sie sich selbst mit der Rolle der Angelica identifizieren kann? "Angelica ist eine sehr geduldige Frau. Sie weiß genau, was sie will, und sie verfolgt ihre Ziele mit großer Entschlossenheit. In diesem Aspekt finde ich mich definitiv wieder", so Deva Cassel, die auch schon Model-Erfahrung unter anderem für Dolce & Gabbana sammelte.