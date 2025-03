"Star Wars: Die letzten Jedi": Kritik zum Sci-Fi-Klassiker mit Mark Hamill

150 Minuten – oder besser 138 Minuten in der TV-Fassung – echtes "Star Wars", und am Ende werden die meisten Fans der Reihe zwiegespalten sein. Ohne Frage bietet der achte Film der Reihe eine Vielzahl herausragender Momente, die sowohl inhaltlich als auch stilistisch in Erinnerung bleiben. Das ist, sieht man von wenigen etwas langatmigen Passagen im Mittelteil ab, natürlich feines Sci-Fi-Entertainment, das geschickt mit den Erwartungen der Fans spielt.