"Amerikas Kriege": Ist eine radikale Eskalation in den USA noch vermeidbar?

"America first!" und "Make America great again!" – Die populistischen Schlagworte des amerikanischen Präsidenten Donald Trump gründen tief in der amerikanischen Geschichte. 250 Jahre lang, seit dem Unabhängigkeitskrieg und der Unabhängigkeitserklärung von 1776, war die Geschichte Amerikas immer wieder von Kriegen nach innen und außen geprägt. Mit den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts wurde Amerika zur Weltmacht und zu einem demokratischen Vorbild für Europa. Doch das daraus erwachsene Selbstbewusstsein führte auch zu Weltherrschaftsgedanken und mitunter zu daraus resultierender verfehlter Politik. Der ARTE-Themenabend "Weltmacht USA" (ARTE F) versucht in zwei Filmen zu ergründen, wie sehr die amerikanische Militärgeschichte die Gegenwart beeinfusst – und nicht zuletzt, ob Donald Trumps aggressive Rhetorik darin fußt.

Kein gutes Haar am amerikanischen Präsidenten lässt der zweite Film des Themenabends, "Der Aufstieg der Ultrarechten". Er zeigt, wie sehr Trumps Politik des "Make America great again!" in der Politik einer radikalen Gruppe innerhalb der republikanischen Partei verwurzelt ist. Nicht erst seit dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021, der die Anerkennung des für Trump negativen Wahlausgangs verhindern sollte, breitete sich in Amerika ein lange Zeit unbeachteter Radikalismus aus, der geradewegs auf die Beseitigung der Demokratie zuzusteuern droht. Die Autorin des Films, Alice Cohen, sieht hier nachweislich eine lange vorangetriebene Unterwanderung von Justiz und Politik seitens konservativer Populisten. Auf lange Sicht, so glauben seriöse Beobachter, sei eine Spaltung Amerikas unabwendbar, man befinde sich inzwischen mitten in einem "kalten Bürgerkrieg".