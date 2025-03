"Die Elon-Musk-Story": Darum ist der Multimilliardär eine Gefahr für die Demokratie

Der Film von Carolin Heise und Tristan Söhngen will herausfinden, was Musk antreibt, was ihn prägte und formte, wie sein beispielloser Aufstieg verlief. Dafür begibt sich die Doku an die zentralen Stationen seines Lebens: von der Geburtsstadt Pretoria in Südafrika über das Silicon Valley bis nach Boca Chica in Texas, wo er mit seinem Unternehmen Space X die Raumfahrt revolutionieren will. Beleuchtet werden auch – und das ist inzwischen wohl das, was man von ihm vor allem wahrnimmt – Musks kontroverse politische Aktivitäten, insbesondere auf seiner Plattform X (ehemals Twitter).