"Criminal Minds: Evolution": Die FBI-Einheit auf der Jagd nach einem Serienkiller

Fünf Jahre lang hielt die Arbeit der sogenannten "Behavioral Analysis Unit", einer fiktiven Spezialeinheit des FBI, Krimifans weltweit in Atem. Und mit dem Abschluss der Ermittlungen wollten sich auch die vielen Senderpartner nicht ruhig stellen lassen. Seit 2022 ist daher der Serien-Ableger "Criminal Minds Evolution" am Start. Es ist eine originelle Weiterentwicklung, die allerdings an den Stars von früher – wie unter anderem Joe Mantagna, A. J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Zach Gilford, Ryan-James Hatanaka, Adam Rodriguez und Paget Brewster – festhält. Nun laufen bei SAT.1 neue Folgen an. Zum Auftakt der Staffel geht es um die Jagd auf einen Serienmörder, der eine besonders markante Blutspur hinterlässt: Er bevorzugt Patronen, die eine goldenen Stern tragen.