"Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Gemeinsame Ziele": Kritik zum RTL-Krimi mit Salka Weber

Nach ihrer erfolgreichen Ermittlungshilfe in "Alte Wunden" steht die forensische Archäologin Marie Sonnleitner (Salka Weber) zu Beginn des zweiten Films der neuen RTL-Krimireihe "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" unter Druck: Ihr Fachbereich an der Universität Salzburg droht aus finanziellen geschlossen zu werden. Einen möglichen Ausweg böte eine längerfristige Kooperation mit der Polizei. Wie gerufen kommt da der Besuch von Kripo-Neuling Jonas Becker ( Tim Oliver Schultz ): In einem Wandergebiet kam es zu Schüssen. Von Verletzten oder gar Toten fehlt bislang jede Spur. Der Film "Gemeinsame Ziele" (Regie: Samira Radsi, Drehbuch: Stefan Rogall) ist bereits ab Dienstag, 4. März, bei RTL+ streambar.

Revierkämpfe lassen auf Fortsetzung hoffen

Kaum am Tatort angelangt, erweist sich Sonnleitners Expertise abermals als große Hilfe: Versteckte Blutspuren führen sie schnell zu einer Leiche am Wasserfall. Bei dem Toten handelt es sich um den 28-jährigen Vincent Heuser. Nach einer Schmerzmittelabhängigkeit, so berichtet seine Mutter Katrin Heuser (Jutta Fastian) sei er in psychotherapeutischer Behandlung gewesen. Behandelt wurde er von Patrizia Bartels (Milena Dreissig), einer Freundin und Nachbarin von Kommissarin Birgit Reincke (Veronica Ferres). Bartels verhält sich zunehmend merkwürdig und verschwindet alsbald spurlos. Könnte sie die Täterin sein? Oder ist sie das nächste potenzielle Opfer?