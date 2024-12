"Schlimmste Staffel aller Zeiten": Neue "Geissens"-Staffel im Januar 2025

Die neue Staffel von "Die Geissens" verspricht Dramatik pur: Panikattacken, Bau-Dramen und eine spektakuläre Razzia auf der Familienjacht. Mit dabei: Tennis-Star Alexander Zverev und weitere Prominente. Ab dem 6. Januar 2025 auf RTLZWEI.

Wirklich ruhig wird es um Deutschlands schillerndste Millionärsfamilie nie. Schließlich unterhalten "Die Geissens" seit Neustem auch einen Podcast. Dazu sind Robert (60), Carmen (59), Davina (21) und Shania Geiss (20) in den sozialen Medien aktiv. Wichtigster Antrieb ihrer Popularität ist und bleibt aber ihre Doku-Soap bei RTLZWEI. Schon seit 2011 ist die "schrecklich glamouröse Familie" beim Privatsender aus Grünwald eines der Aushängeschilder. In Kürze kehrt sie mit neuen Folgen zurück.

Wie RTLZWEI bekannt machte, startet die neue Staffel "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" am 6. Januar 2025. Es bleibt also beim bewährten Sendeplatz am Montag um 20.15 Uhr.

Schauplätze der neuen Folgen sind laut Ankündigung unter anderem Bali, Marrakesch und Abu Dhabi. Die mondänen Geissens kommen wie gewohnt rum in der Welt – allerdings scheinen sie sich dabei jüngst etwas übernommen zu haben. "Die Familienyacht Indigo Star droht zu sinken, wird Ziel einer Razzia am Rande des Formel-1-Rennens in Abu Dhabi, und Tochter Davina leidet unter Panikattacken, bis Mama Carmen ihr hilft", heißt es in der Sender-Mitteilung.

Auch Tennis-Star Alexander Zverev ist dabei Carmen Geiss lässt sich zitieren: "Wir bauen in St. Tropez und Dubai. Nebenbei managen wir 14 Firmen. Ich kann nicht mehr." Robert Geiss kündigt an: "Es wird die schlimmste Staffel aller Zeiten – mit viel Drama, aber wir verlieren nie unseren Humor."

Zu sehen sind in den neuen Folgen auch weitere Prominente, darunter Schauspielerin Xenia Seeberg und Tennis-Star Alexander Zverev. In Abu Dhabi wird darüber hinaus die Jacht besichtigt, auf der Prinzessin Diana 1997 ihren Sommerurlaub mit Dodi al-Fayed verbrachte. Im August desselben Jahres starben beide bei einem Verkehrsunfall in Paris. Apropos Royals: In Bali erfährt Robert in einer "Heilungszeremonie", dass er in einem früheren Leben ein europäischer König gewesen sei.

Die neuen "Die Geissens"-Folgen laufen sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich bei RTL+.

