"Gletschergrab": Kritik zum ZDF-Thriller mit Wotan Wilke Möhring

In Island wird ein Nazi-Flugzeug entdeckt, was eine gefährliche Jagd im Thriller "Gletschergrab" auslöst. Mit Wotan Wilke Möhring als Killer und Ian Glenn als CIA-Chef.

Der Klimawandel hat viele Folgen, auch manch unerwartete: Weil ein Gletscher zu schmelzen beginnt, taucht im deutsch-isländischen Thriller "Gletschergrab" darunter plötzlich ein lang verschollenes Flugzeugwrack auf. Drei Freunde finden das aus dem Zweiten Weltkrieg stammende deutsche Flugzeug zufällig – und begeben sich dadurch in große Gefahr. Denn im Inneren der Nazi-Maschine lauert ein Geheimnis, das die brutalen Schergen des US-Geheimdiensts CIA auf den Plan lockt. Einer davon, gespielt von Wotan Wilke Möhring, soll die jugendlichen Zeugen unschädlich machen. Es beginnt eine spannende Jagd im ewigen Eis. Das Zweite zeigt die Adaption nach dem gleichnamigen Roman von Arnaldur Indriđason nun als Free-TV-Premiere.

Im Mittelpunkt des Nordic-Noir-Films steht allerdings zunächst die Bankangestellte Kristin (Vivian Ólafsdóttir), die von ihrem Bruder Elías (Atli Óskar Fjalarsson) einen Videoclip mit dem Flugzeug geschickt bekommt, das er mit seinen Freunden entdeckt hat. Kurze Zeit später ist Elías verschwunden, und ein brutaler Auftragskiller Simon (Wotan Wilke Möhring) hat es auf Kristin abgesehen. Er handelt im Auftrag des CIA-Mannes William Carr (gespielt von "Game of Thrones"-Star Ian Glen), der schon frühere Suchen nach dem Flugzeug beauftragt hatte, das Wrack nun unbedingt bergen und alle Mitwissenden kaltmachen will. Mit Hilfe ihres Exfreundes Steve (Jack Fox) und dem gletscherkundigen Farmer Einar (Ólafur Darri Ólafsson) begibt sich Kristin in Island auf die Suche nach ihrem Bruder und den Hintergründen einer großen Verschwörung.