"Good bye, Lenin!"-Regisseur Wolfgang Becker ist tot

Wolfgang Becker, Mitbegründer der X Filme Creative Pool und Schöpfer des Erfolgsfilms "Good Bye, Lenin!", ist nach schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren verstorben. Sein Werk hinterlässt Spuren in der deutschen Filmgeschichte, und er wird als einzigartiger Freund und Weggefährte in Erinnerung bleiben.

An "Good Bye, Lenin!" war 2003 kein Vorbeikommen. Wolfgang Becker gelang eine nahegehende Mischung aus Komödie und Tragödie und ließ dabei auch noch tief in die deutsche Seele blicken. Der Film, der seinem Hauptdarsteller Daniel Brühl half, in Hollywood Fuß zu fassen, wurde mit mehr als sechs Millionen Kinobesuchern nicht nur zum erfolgreichsten deutschen Kinofilm des Jahres – er gewann neben neun Lolas beim Deutschen Filmpreis auch sechs Europäische Filmpreise, einen César und einen Goya – eine Golden-Globe-Nominierung gab es noch obendrauf.