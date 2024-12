"Faszination Erde – mit Hannah Emde: Transsilvanien": Infos zum Naturparadies

Zu Unrecht ist Transsilvanien heute vor allem durch Bram Stokers Romanfigur Graf Dracula berühmt. Doch die rumänische Region ist nicht zuletzt wegen ihrer Abgeschiedenheit ein stilles Naturparadies, in dem Buchen- und Eichenwälder Braunbären, Luchsen und anderen Wildtieren eine Heimat bieten. Die Wildtierärztin Hannah Emde hat in ihrer "Terra X"-Reihe "Faszination Erde" für uns nachgesehen und dabei auch die zähnefletschende Federmaus nicht vergessen, die womöglich auch ein wenig ein Vorbild für Dracula war.

Wer es weniger schaurig liebt, kann sich dagegen an die hier zahlreich vertretenen Störche halten. Das Dorf Sânpaul ist im Juni voll von ihnen. Sie brüten in Nestern, die sie auf Strommasten errichten. Hannah Emde klettert zusammen mit dem Ornithologen Zoltán Szabó auf einen Kran, um die Jungstörche zur weiteren Beobachtung in ihren Nestern mit Ringen auszustatten. Mit dem Bärenforscher Csaba Domokos will sie schließlich einen Bären fangen, um ihn mit einem Sender auszustatten und so seine Wanderungen zu verfolgen.