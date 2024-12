"Sportler des Jahres 2024": Alle Infos zur Gala im ZDF

Sie träumen von nationalen Meisterschaften, EM- oder WM-Titeln und Olympia-Gold – aber so eine Wahl zum "Sportler des Jahres", eingebettet in eine glanzvolle Red-Carpet-Gala, das nimmt man natürlich auch gerne mit. 2023 wurde Turner Lukas Dauser in der Herrenwertung ausgezeichnet, während Biathletin Denise Herrmann-Wick bei den Frauen den Titel holte. In der Teamwertung gewann die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Herren – eine Würdigung für ihren sensationellen Triumph bei der vorangegangenen Weltmeisterschaft. Und wer gewinnt 2024, nach Fußball-EM und Olympischen Spielen?