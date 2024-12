Nach dem Münster-"Tatort": Wie viele Frauen leiden unter häuslicher Gewalt?

Tatsächlich stieß Weintraub im Haus seiner Mandantin zufällig auf den Totgesagten (Christian Erdmann). Dieser bot Weintraub zunächst einen Anteil an der erschlichenen Summe an, als dieser ablehnte und drohte, den Schwindel auffliegen zu lassen, stieß Jonas Karl Prätorius ihn von der Brüstung.

Versicherungsbetrug war somit eines der zwei großen Themen, um die sich dieser "Tatort" drehte. "Statistisch betrachtet hat bereits jeder zehnte Bundesbürger einmal einen Versicherungsbetrug begangen", erläuterte Boerne in einem Vortrag gleich zu Beginn des Films: "Jeder dritte kann sich das zukünftig vorstellen." Tatsächlich nahm der Schaden, der hierzulande durch Versicherungsbetrug entsteht, im vergangenen Jahr deutlich auf geschätzt über sechs Milliarden Euro. So berichtet der Verband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Der Anteil der Verdachtsfälle blieb mit etwa zehn Prozent unverändert.

Häusliche Gewalt ist ein zunehmendes Problem in unserer Gesellschaft. Obwohl es durchaus auch männliche Opfer gibt, sind von dem Problem besonders Frauen betroffen: Laut einer im November veröffentlichten Auswertung des Bundeskriminalamts sind die Opfer in 70,5 Prozent der Fälle von häuslicher Gewalt weiblich. Die Zahl der weiblichen Opfer von häuslicher Gewalt stieg zuletzt um 5,6 Prozent auf 180.715. Im Jahr 2022 waren es noch 171.076 Betroffene.

Auch bei anderen Taten, die sich spezifisch gegen Frauen richten, verzeichnet das BKA 2023 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg: So wurden 938 Frauen oder Mädchen Opfer eines Femizids, eines Tötungsdelikts an Frauen, weil sie Frauen sind. Das entspricht einem Anstieg von einem Prozent. Die Opferzahl von Sexualstraftaten gegen Frauen stieg um 6,2 Prozent auf 52.330. Insgesamt liegt der Anteil weiblicher Opfer bei Sexualstraftaten bei 86,7 Prozent. Die Hälfte der Betroffenen ist minderjährig.

Welche Gegenmaßnahmen plant die Bundesregierung?

Am 1. August 2014 trat mit der sogenannten Istanbul-Konvention ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt auf internationaler Ebene in Kraft. In Deutschland gilt die Konvention seit 1. Februar 2018. Mitte November hatte die Familien- und Frauenministerin Lisa Paus (Grüne) den Vertretungen der Länder im Zuge dessen den 45-seitigen Entwurf eines "Gesetzes für ein verlässliches Hilfesystem bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt" vorgelegt. So will der Bund die Länder unter anderem finanziell beim Ausbau von Frauenhausplätzen und Beratungsstellen unterstützen. Ein Inkrafttreten des Gesetzes steht durch den Bruch der Ampel-Koalition derzeit allerdings auf wackligen Beinen.