Carmen Geiss von Betrügern reingelegt: "Die haben das Konto abgeräumt"

Carmen Geiss berichtet im Podcast "Die Geissens" von einem Betrug: In Dubai wurde sie reingelegt und ist noch geschockt von dem Vorfall. Ihre Töchter Davina und Shania sind sprachlos.

"Das war ja outstanding", beginnt Carmen Geiss in der neusten Folge ihres Familienpodcasts "Die Geissens" von einem Schock-Erlebnis zu berichten. Wie die 59-Jährige gesteht, sei sie um mehrere Tausend Euro erleichtert worden. So hätte sie kürzlich in Dubai einen Anruf erhalten von einer Person, die behauptet habe, sie sei von der Polizei. "Da hatte ich Angst", gesteht Carmen: "Da habe ich natürlich ganz blöd reagiert und habe meine Kreditkartennummer gegeben."

"Kreditkartennummer, Code, alles gegeben", erinnert sich auch Ehemann Robert an den Vorfall: "Und dann ging das zack, zack, zack ... Die haben das Konto abgeräumt." 13.000 Dirham, also über 3.200 Euro seien innerhalb von Sekunden weg gewesen. Zum Glück hätten Robert und Carmen dann schnell reagiert und die Karte gesperrt. Spurlos vorbeigegangen ist die Betrugsmasche an der Jetsetterin dennoch nicht: "Ich war richtig fertig, ich war am ganzen Körper am Zittern."

Davina und Shania reagieren fassungslos auf Carmens Beichte Dass sich ihre Mutter so einfach habe abzocken lassen, lässt auch Davina (21) und Shania (20) sprachlos zurück: "Und sie warnt uns immer und sagt: 'Ihr müsst da aufpassen wegen Betrügern.' Und sie macht das." Das dürfte Carmen so schnell zumindest nicht noch einmal passieren. "Jetzt ist mir das egal, jetzt lege ich sofort auf", erklärt sie ihre neue Verhaltensweise bei derartigen Anrufen und mahnt zur Vorsicht: "Da muss man echt aufpassen. Es gibt ja so geschulte Verbrecher."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!