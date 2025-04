Mickie Krause verrät: Dieser Friseur-Skandal machte ihn zum Malle-Star!

Umgekehrt gelte aber auch: "Man darf sich nicht auf Erfolgen ausruhen. Wenn ich nach den Friseusen nichts mehr gemacht hätte, wäre wahrscheinlich relativ schnell Feierabend gewesen mit Mallorca-Musik." Er habe "immer wieder versucht, mich neu zu erfinden. Ich habe versucht, andere Wege zu gehen als die vielen, die nachkamen und dachten: 'Oh, was der Krause kann, kann ich auch.'" Von großer Bedeutung sei 2010 der Hit "Schatzi, schenk mir ein Foto" gewesen. "Mit dem Song wurden mir Türen geöffnet, die vorher verschlossen waren." Er sei zu allen großen TV-Sendungen" eingeladen worden, unter anderem zu "Wetten, dass ..?".

Auch über seine überstandene Krebserkrankung sprach Mickie Krause im ZDF-Magazin. "Ich hatte damals Glück im Unglück", sagte er über seine Teilnahme an der bei VOX ausgestrahlten Vorsorge-Show "Showtime of my Life" im Jahr 2022. "Im Zusammenhang mit einer filmischen Routineuntersuchung wurde bei mir Blasenkrebs entdeckt, und der große Vorteil war: Der Mensch, der mich untersucht hat, war der Chef der Charité in Berlin", berichtete Krause. "Ich wurde innerhalb von vier fünf Tagen operiert." Heute sei das Thema für ihn "absolut" abgehakt.